Konzerthaus: Strauss' doppelter Held

Hier die Geschichte des „Ritters von der traurigen Gestalt“, dort ein bajuwarisch auftrumpfendes Selbstporträt, betrachtet in einem ironischen Zerrspiegel: Die beiden Tondichtungen „Don Quixote“ und „Ein Heldenleben“ von Richard Strauss an einem Abend im Konzerthaus, das erfüllt endlich wieder einmal den Wunsch des Komponisten, seinen musikalischen Blick auf die zwei Seiten der heroischen Medaille zusammen zu präsentieren. Tatsächlich ist die Kombination lohnend – nicht bloß durch den erinnernden Aha-Effekt, der eintritt, wenn unter „Des Helden Friedenswerke“ auch Themen aus „Don Quixote“ wiederkehren. Denn wer da mit welchen Mächten ringt, wo siegt und wie scheitert, scheint nicht so abgemacht, wie man meinen könnte. Immerhin sind Liebe und innerer Frieden beiden vergönnt, wenn auch in verschiedenen Facetten.