Musikverein: Heftige Freudentöne

Es war ein Mammutprojekt von Franz Welser-Möst und seinem exzellenten Orchester: alle Beethoven-Symphonien und einige seiner Ouvertüren an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Welser-Möst wollte damit, wie er bei einem Vortrag und in den Programmheften ausgeführt hat, auch zeigen, wie das Prometheus-Thema einen einigenden Subtext dieser Symphonien bildet.

Beethoven als Gipfelstürmer, der zu einem neuen Humanismus aufbricht? Lässt man einige der Abende Revue passieren, lässt sich durchaus ein solches Bild ausmachen, was poetische Momente keineswegs ausschließt. Davon zeugte besonders die strukturell wie klanglich modellhaft gelungene „Pastorale“. Aber auch, wie Welser-Möst durch Tempodramaturgie gezeigt hat, dass der langsame Satz der Mittelpunkt der Zweiten ist, oder wie konsequent er in den Finaltrubel der Siebenten geführt hat.