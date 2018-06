Gute Nacht, Leiermann!

Winterreise“, Franz Schuberts bewegender bis erschreckender Liederzyklus nach (in ihrer Bedeutung für das Werk oft unterschätzten) Gedichten Wilhelm Müllers, hat stets Interpretationen provoziert: plakative – der Wanderer will sich am Lindenbaum vor dem Tore aufhängen! – wie tiefe. Tatsächlich ist der Weg nicht weit vom romantischen Gefühl, fremd angekommen zu sein und fremd wieder auszuziehen, zum existenzialistischen Gefühl, in die Welt geworfen zu sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)