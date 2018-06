Ein Italiener in Dallas – und fast überall

Die Presse: Sie beginnen 2019 als Chefdirigent beim Dallas Symphony Orchestra, ab 2020 sind Sie dort Music Director. Waren Sie überrascht, als man Ihnen diesen Posten angeboten hat? Wie gut kennen Sie dieses Orchester?



Fabio Luisi: Ich habe das Dallas Symphony Orchestra zum ersten Mal im Jahr 2002 dirigiert, unter anderem mit der dritten Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy. Vor zweieinhalb Jahren haben wir eine Periode für diesen März vereinbart. In der Zwischenzeit hat Jaap van Zweden entschieden, seine Verbindung mit dem Orchester zu beenden, und dieses hat sich auf die Suche nach einem neuen Musikdirektor gemacht. Nach den Konzerten in März hat mich der CEO des Orchesters, Kim Noltemy, gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Chef des Orchesters zu werden. Ich habe dann einfach gesagt: Reden wir darüber.



Sie wollen in Dallas in zehn Jahren zehn Auftragskompositionen vergeben. Nach welchen Kriterien?

