Rechnungshof: Kartenvergabe der Staatsoper „intransparent“

Die Wiener Staatsoper GmbH hätte noch Potenzial, ihre Erlöse aus dem Kartenverkauf zu steigern – und sie könnte, z.B. beim Orchester, auch deutlich weniger ausgeben. So lässt sich der Bericht zusammenfassen, den der Rechnungshof über die Wiener Kulturinstitution verfasst hat. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Opernkarten und der Vergabe der Opernballkarten kritisiert der Rechnungshof „unwirtschaftliche und teils intransparente Vorgehensweisen“. Die Kartenkontingente, die Anfang der Saison an Reisebüros, Kartenbüros und Vereine vergeben wurden, beträfen Sitzplätze „mit überdurchschnittlich guter Sicht“: 2014/15 waren das 44.681, die gar nicht in den freien Verkauf gelangten. Dass dabei das Vier-Augen-Prinzip fehlte, birgt laut Rechnungshof „Risiken hinsichtlich Korruption“.

Wenn für sehr begehrte Vorstellungen die Preise in die Höhe schnellen, dann profitiert davon nicht die Staatsoper, sondern es profitieren die Kontingentbezieher – auch das stößt dem Rechnungshof sauer auf. Insgesamt erzielte die Staatsoper rund 31 Prozent ihrer Erträge (33 Mio. Euro jährlich) durch den Kartenverkauf (das bezieht sich auf die Geschäftsjahre 2011/12 bis 2014/15), 55 Prozent (58 Mio.) kamen von der öffentlichen Hand. Die Bundestheater-Holding will nun eine Neuorganisation des Kartenverkaufs prüfen. Auch den Opernball nahm der Rechnungshof unter die Lupe: Die Veranstaltung brachte der Staatsoper 3,24 Mio. Euro im Jahr an Einnahmen. 2016 wurden 4854 Karten zum Normalpreis verkauft, während 2376 Ehren-, Dienst- und Regiekarten vergünstigt, 320 sogar kostenlos waren. Das muss nicht sein, findet der Rechnungshof – und empfiehlt, weniger oder gar keine Opernballkarten vergünstigt oder gar kostenlos abzugeben.

Barzahlungen, teurer Livestream

Moniert wird auch, dass an der Staatsoper (2010/11 bis 2014/15) Barauszahlungen in der Höhe von 1,1 Mio. Euro durchgeführt wurden (seit 2014 ist das in der Bundestheater-Holding untersagt), wobei teilweise die Genehmigung des kaufmännischen Geschäftsführers fehlte. Laut Rechnungshof hat die Staatsoper mit den 2013 gestarteten Livestreams „keine Gewinne“ erwirtschaftet – im Gegenteil: 2014/15 standen Einnahmen von 81.000 Euro Kosten in der Höhe von 413.000 Euro gegenüber.

Kritik erntet auch das 40-köpfige Bühnenorchester, das für szenische Einsätze da ist und bei Bedarf für Musiker des Staatsopernorchesters einspringt. 9794 Dienste jährlich wären es laut Kollektivvertrag – nur 74 Prozent davon werden geleistet. Und: „Lässt sich ein Staatsopernmusiker derzeit von einem Bühnenorchestranten vertreten, wird der Dienst beiden angerechnet.“ Knapp drei Mio. Euro im Jahr kostet das Bühnenorchester. Bei „andauernder Unterbeschäftigung“ solle man den Anstellungsgrad der Musiker vermindern, empfiehlt der Rechnungshof – und ortet ein Einsparungspotenzial von 700.000 Euro jährlich. Auch Größe und Anstellungsgrad des Staatsopernorchesters seien zu prüfen. (i. w.)