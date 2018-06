„Macbeth“: Morden mit Netrebko und Domingo

Luxuriöser kann das Titelpaar in Verdis „Macbeth“ wohl kaum besetzt werden als in der aktuellen Premiere der Berliner Staatsoper Unter den Linden: Anna Netrebko und Plácido Domingo waren aufgeboten, dazu inszenierte einer der ganz Großen der Opernregie, Harry Kupfer. Dass auch noch die musikalische Leitung in die Hände von Daniel Barenboim gelegt wurde, schraubte die Erwartungen des Opernpublikums am Sonntag in seltene Höhen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2018)