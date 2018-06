Opernfestspiele München: Diese Regie lässt Parsifal im Wald stehen

Am Ende bekam selbst einer der erklärten Münchner Publikumslieblinge zu spüren, wie wenig man mit seiner Leistung einverstanden war: Jonas Kaufmann erhielt für seine in der Höhe glanzlose, in der Tiefe unklar zeichnende, phasenweise angestrengt wirkende Darstellung des Parsifal nur höflichen Applaus. So nervös, unsicher, stimmlich angekränkelt hat man ihn kaum je auf der Bühne erlebt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)