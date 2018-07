In Klosterneuburg stirbt die Traviata viele Tode

Einmal sterben reicht für diese Violetta nicht. Bereits am Beginn, wenn die Streicher den schmerzlichen Heiligenschein malen, den Giuseppe Verdi über seiner selbstlos-edlen Kurtisane schweben lässt, liegt sie tot in ihrem Bett. Rings um sie sind die Leichenfledderer in einer stummen Versteigerungsszene eingefroren: Sie gieren nach den letzten Habseligkeiten der Verblichenen, die durch den Zugriff eines lauernden Gerichtsvollziehers unter den Hammer kommen. Natürlich wird der Abend mit genau dieser Szene auch enden, denn Regisseurin Christiane Lutz erzählt die Oper als Rückblende, ja vielleicht sogar als Zeitschleife: wohl als ein Symbol für ein sich stetig wiederholendes Frauenschicksal in einer verlogenen Welt. Alfredo kehrt verwirrt zurück, die Geliebte wird wieder lebendig – und das Spiel kann beginnen. Ein Spiel freilich, in dem sich zu Violetta gleich drei tanzende Doubles gesellen, die immer wieder leblos zu Boden sinken . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2018)