Grafenegg: Macht und Mord, Glaube und Lust in der Oper

Gewalt in der Politik, in der Sexualität, in der Religion: Mit einem schon thematisch gewaltigen Programm fesselte eine Matinee des „Campus Grafenegg“. Drei Operneinakter aus den Zwanzigerjahren erfuhren auf musikalisch bestem Niveau eine Art Renaissance. Künstlerischer Leiter des „Campus“ – auf dem sich Nachwuchs mit Stars wie Thomas Hampson, Lera Auerbach und Franz Welser-Möst trifft – ist der rüstige Schweizer Leon Botstein, ein Dirigent mit Erfahrung im Umgang mit jungen Musikern, im Programmieren unter Berücksichtigung historischer Aspekte. Am Sonntag war das Motto: „Neue Sitten, neuer Geschmack: die Neuerfindung der Oper“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2018)