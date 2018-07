Frischer als die Dreigroschenoper

„Seit 1995 haben wir noch nie so viele Gäste gehabt wie heuer“, sagt der Nachtportier, und der muss es ja wissen. In der Tat scheint das berühmte Festival dei Due mondi in der umbrischen Kleinstadt Spoleto, vom legendären Giancarlo Menotti gegründet und dann lange Zeit ins Abseits geraten, unter dem neuen Direktor, Giorgio Ferrara, nicht nur besucherzahlenmäßig, sondern auch künstlerisch wieder an die alten Zeiten anzuschließen. Ferraras Mut, heuer nicht mit einer der üblichen Mozart-Opern, sondern mit dem Auftragswerk „Minotauro“ der jungen italienischen Komponistin Silvia Colasanti zu eröffnen, wurde gerechterweise sofort mit einem großen Erfolg bei Kritik und Publikum belohnt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2018)