„Bettelstudent“ in Baden: Die Muse küsst auf die Schulter

Vielleicht ist die Durststrecke vorüber? Jedenfalls mehren sich in jüngster Zeit die Nachrichten, dass Operettenaufführungen wieder ohne allzu kühne Bearbeitungsorgien über die Bühne gehen, dass man versucht, an die lange komödiantische Musiktheatertradition dieses Landes anzuknüpfen. In Baden bei Wien ist das jedenfalls so. Dort gibt man den „Bettelstudenten“. Und dieser sieht aus wie der „Bettelstudent“, er klingt wie der „Bettelstudent“ – und was man sich in der Sommerarena an Anspielungen auf aktuelle und allzu aktuelle Geschichten und Figuren leistet, ist nicht störender, als je eine Zusatzstrophe in einem Nestroy-Couplet gewesen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2018)