Salzburger Festspiele: Orpheus und die Tragödie des Entliebens

Die Leere, von der bald gesprochen wird, sie ist bevölkert. Im Schatten flirren, wispern, gestikulieren Klanggestalten, streben gluckernde Linien nach oben: Es ist der Weg hinaus aus der Unterwelt. In der Art eines tönenden Wimmelbildes beginnt Beat Furrers „Begehren“. In diesem 2001 in Graz vorgestellten Musiktheaterwerk verbinden sich antike Texte rund um den Orpheus-Mythos von Ovid und Vergil mit deren neuzeitlichen Echos: von Hermann Broch, Cesare Pavese und Günter Eich. Eine herkömmliche, durchlaufende Handlung gibt es nicht mehr, stattdessen überlagern einander Wellen und Spiralen des Abschieds zwischen Orpheus und Eurydike, die hier freilich nicht mehr so heißen; die Klangpalette schöpft bis hin zum Atemgeräusch so gut wie alles aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2018)