Salzburgs sanfte Kulturrevolution

Das Jahr der Studentenrevolte war auch das Jahr, in dem die Stadt Salzburg die wütenden Wiener Philharmoniker befrieden musste. Die Musiker waren in Sorge, ihren singulären Status im Rahmen der Festspiele zu verlieren, weil für die Konzerte immer wieder Gastorchester engagiert wurden. Das Vertrauen in das Festspieldirektorium sei durch diese Engagements „schwerstens erschüttert“, hieß es.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2018)