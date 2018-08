Salzburger Festspiele: Leichenduft und Flügel des Gesanges

Christiane Kargs Stimme narkotisiert nicht mit purem Wohllaut, sie macht nicht taub gegen den Text. Stattdessen sind in ihrem klaren Sopran Süße und Herbheit stets zugleich präsent, Wort und Ton immer mit einem gemeinsamen Ziel verbunden. Das macht die Pamina in Salzburgs aktueller „Zauberflöte“ zu einer fesselnden Liedinterpretin, die einen hin und wieder an Elisabeth Schwarzkopf denken lässt, auch wenn Karg den expressiven Rahmen enger fasst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2018)