Salzburger Festspiele: Poppea und Nerone als moralfreies Paar

Alles eine Frage der Perspektive. Das fängt schon bei der Handlung an, der ersten in der Operngeschichte, die sich auf die Historie bezieht: Der Kaiser hat eine Geliebte – und um sie heiraten zu können, müssen ihre früheren Beziehungen abserviert werden, koste es, was es wolle; den Philosophen, der gegen den Plan opponiert, zwingt er zum Selbstmord. Am Schluss steht die Krönung der neuen Kaiserin, ein Sieg der eklatanten Unmoral, dem die Musik freilich alle Berechtigung zuspricht – mit einem der großartigsten Liebesduette überhaupt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2018)