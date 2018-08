Die Suche nach der Schönheit

Ein eigenwilliges Klavierkonzert hat Hans Werner Henze 1973 vorgelegt: „Tristan“ heißt das in einem pausenlosen fünfteiligen Bogen durchkomponierte Epos. Ein Solo-Klavier und ein riesiges Orchester musizieren gegen elektronische Klänge vom Tonband an, gegen grotesk verzerrte Passagen aus Wagners „Tristan“, Chopins „Trauermarsch“ und dem mittelalterlichen „Lamento di Tristano“. Auch den „Liebestod“ rezitiert eine Kinderstimme zuletzt in der Fassung des Gottfried von Straßburg.

Darunter, darüber und mitten hinein mischen sich zart gesponnene, lyrische Klavier-Préludes, orchestrale Variationen; und Störaktionen: Zweimal poltert sogar Meister Brahms mit den Paukenschlägen seiner Ersten Symphonie herein; „der Feind“, wie Henze ironisch festhielt.



Trauergesang auf die Bachmann. Seine Musik ist ein Trauergesang auf Freunde wie Ingeborg Bachmann, auf namenlose Opfer südamerikanischer Gewaltregime – und, so möchte man ergänzen, auf den verlorenen Schönklang. Ihn sucht Henze fortwährend, in manchen Passagen des Werkes scheint er zum Greifen nahe, wird aber stets wieder von hereinbrechenden Klangbotschaften widriger Zeitläufte übertölpelt.

Igor Levit und Franz Welser-Möst haben diesen „Tristan“ für das letzte der diesjährigen Salzburger Festspielkonzerte der Wiener Philharmoniker gewählt. Und des Pianisten Sensibilität kam für die vielfach gebrochenen Zärtlichkeiten, für die poetischen Notizen der „Préludes“, die diesem Werk quasi als Variationsthemen zugrunde liegen, gerade recht.

Denn Levit nimmt sich Zeit, die Gedanken zu ordnen, die der Komponist oft wie auf drei, vier Zetteln notiert übereinander montiert. Was da an koloristischer und dynamischer Differenzierungskunst hörbar wurde, fesselte das Publikum trotz dissonant-„atonalem“ Vokabular. Es lauschte noch mucksmäuschenstill, wie Levit im „Epilog“ die Spannung zwischen den Walzer-Erinnerungen zu halten verstand, obwohl diese oft nur für Sekundenbruchteile inmitten traumverlorener Improvisationen auftauchen.



Wienerischer Wohlklang. Die Philharmoniker nahmen den Tonfall auf, wo Henze ihnen gestattet, nicht als Störenfriede, sondern als Partner zu erscheinen. Dass in langen Diskussionen mit John Cranko ein abendfüllendes „Tristan“-Ballett entstehen sollte, hört man der Partitur an. Nach Crankos frühem Tod wurde „Tristan“, wenn die Analogie zu Bartóks „Concerto“ mit seinen zahllosen Soli gestattet ist, zu einer Art „Tanzstück für Orchester“. Immer wieder ist Leichtigkeit, Schwerelosigkeit gefordert – im Zentrum des Werks wächst ein duftig hingetupftes „Ricercar“ aus einem grotesk verzerrten „Marsch“, während in anderen Momenten der satte, wohlige Wiener Schönklang in seiner ganzen Breite gefragt ist, wie er nach der Pause ungebremst für Fragmente aus der „Götterdämmerung“ in bewährter Manier strömen durfte.

Welser-Möst hat den „Ring“ ja mit den Wienern oft genug aufgeführt, dass ihm „Morgendämmerung und Rheinfahrt“ zu einem einzigen großen Legato zusammenwächst, selbst in jenen Momenten, in denen Wagner meinte, zwei Orchester zu brauchen, um den Widerstreit der Emotionen sozusagen in potenziertem Kontrapunkt hörbar zu machen. Da war sie wieder gewonnen, die Schönheit.

Fakten „Tristan“ von Hans Werner Henze entstand 1973 als Auftragswerk für London Symphony, nachdem ein groß angelegtes Ballett-Projekt am frühen Tod des Choreografen John Cranko scheiterte. Die Partitur stellt eine „konzertante Aktion“ für Klavier-Solo, großes Orchester und Tonbandzuspielungen dar. Sie basiert auf improvisatorischen Klavier-„Préludes“. Zitiert werden unter anderen Brahms' Erste Symphonie und Wagners „Tristan“. Den Mitschnitt des Konzerts sendet Ö1 am 31. August (19.30 Uhr)

