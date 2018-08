Symphonie des Lebenswillens

Am Ende waren die Reihen im Wolkenturm ziemlich gelichtet, was an den tiefen Temperaturen lag. Sie hatten den Blechbläsern schon bei Beethovens drittem Klavierkonzert ziemlich zugesetzt, das diesmal etwas unter den Erwartungen blieb. Selbst Rudolf Buchbinder schien technisch wenig zuverlässiger als sonst, holte aus dem – klanglich Wünsche offen lassenden – Flügel weniger Nuancen, als man es sonst von seiner souveränen Interpretation dieses c-Moll-Konzerts kennt. Dabei folgte ihm Fabio Luisi mit seinem Danish National Symphony Orchestra stets mit der geforderten Flexibilität, zeigte sich als Begleiter in bester wienerischer Tradition. Seine Jahre an der Staatsoper, als Chefdirigent der Tonkünstler und Symphoniker haben eben Spuren hinterlassen . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2018)