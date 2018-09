Peter Lund: „Man muss doch nur die Stücke ernst nehmen“

Vor der sogenannten leichten Muse hat Peter Lund keine Scheu. Bei den Seefestspielen Mörbisch hat er den „Zarewitsch“ inszeniert, in Graz die „Zirkusprinzessin“ und an der Volksoper „Frau Luna“ und „Axel an der Himmelstür“. Am 14. September hat im Haus am Gürtel Emerich Kálmáns „Csárdásfürstin“ in Lunds Regie Premiere. „Ja, ja, das homerische Gelächter ist meins“, sagt er im Gespräch über seine theatralischen Vorlieben, „zu Richard Wagner müsste man mich wahrscheinlich zwingen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2018)