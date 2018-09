Am Ring tanzen jetzt die Feen um die Wette

Achtmal von heute, Montag, an steht „Giselle“ bis Mitte Oktober noch auf dem Spielplan der Wiener Staatsoper. Ein Klassiker, an dem sich Balletomanen nicht satt sehen können – zumal dann nicht, wenn die wichtigsten Tänzer der Compagnie und einige illustre Gäste alternierend in den Hauptrollen zu erleben sind. Den Anfang machten Liudmila Konovalova in der Titelpartie und Robert Gabdullin als Herzog Albrecht, dessen elegantes Liebeswerben auf eine wunderbar scheue, aber lebenslustige junge Dame trifft: Konovalova präsentiert sich zu Beginn, subtil schattiert, als junges Mädchen, das nicht begreifen kann, welch düstere Mächte es zwischen zwei Männer positioniert haben: den schönen hohen Herrn und biederen Waldhüter, dessen Ansprüche Eno Peci kraftvoll und bestimmt anmeldet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2018)