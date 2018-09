Volksoper: Tausend kleine Engel singen, entzückend!

Der Ungar ist mit Klischees ähnlich beladen wie der Wiener. Der Ungar galoppiert auf feurigem Ross durch die Puszta und betört stolze Frauenherzen! Der Wiener reitet mit einem Sängerknaben auf einem Lipizzaner und spielt Geige. Weil wir aber unsere Klischees lieben, sind viele davon in Operetten versammelt. Der deutsche Regisseur Peter Lund versucht Kálmáns „Csárdásfürstin“, seit Sonntag in der Volksoper zu sehen, neu zu denken, mit echten Persönlichkeiten und echten Schicksalen. Die Aufführung ist ein weithin ungetrübtes Vergnügen, vor allem wohl für jene, die ihre Erinnerungen überwinden können, denn just dieses Werk ist in der Volksoper von Publikumslieblingen besetzt (Elisabeth Kales, Ulrike Steinsky als Sylva, Kurt Schreibmayer als Edwin, Peter Matić, Maria Happel als Fürstenpaar, das war erst 2011).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2018)