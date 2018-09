Festwochen-Leitung: Fünf Bewerber und keine Frau

Ab 2020 brauchen die Wiener Festwochen eine neue künstlerische Führung – fünf Personen haben sich dafür beworben, wie das Büro von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Montag bekannt gegeben hat. Ab Donnerstag finden die Hearings statt.

Der bisherige Intendant Tomas Zierhofer-Kin hatte im Juni, kurz nachdem Veronika Kaup-Hasler Wiener Kulturstadträtin geworden war, nach nur zwei Jahren die Leitung der Festwochen zurückgelegt. Die von ihm geleiteten Festwochen-Ausgaben waren heftig kritisiert worden. Für die kommende konnte der belgische Theatermacher und Kurator Christophe Slagmuylder gewonnen werden.

Vier Kandidaten aus dem Ausland

Auch er ist nun unter den Bewerbern – und dürfte gute Chancen haben. Bereits bei seiner Vorstellung als Interimschef im Juni in Wien hatte sich Kaup-Hasler positiv zu einer etwaigen Bewerbung des 51-jährigen Belgiers geäußert; auch Slagmuylder selbst hatte signalisiert, dass ihn ein längeres Engagement interessieren würde. Die Bewerber sind allesamt männlich – „wir hätten es uns gewünscht und uns darüber gefreut, wenn auch Frauen an der Ausschreibung teilgenommen hätten, was leider nicht der Fall war“, sagte eine Sprecherin des Büros der Kulturstadträtin der APA. Von Slagmuylders vier Konkurrenten kommen drei aus dem Ausland, nur einer aus Österreich.

Ex-Intendant Tomas Zierhofer-Kin hatte sich vor seinem Wiener Engagement als Festivalerneuerer einen Namen gemacht, zuletzt als Leiter des Donaufestivals in Krems. (sim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2018)