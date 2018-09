„La traviata“: In Florenz darf Violetta nicht sterben

„Wird sie am Ende sterben?“, fragten, von der Inszenierung irritiert, einige Besucher zur Pause der „Traviata“-Premiere bei Maggio Musicale Fiorentino. Am Ende wusste man es: Violetta stirbt nicht, sondern geht durch einen engen Gang von der Bühne ab. Nicht der einzige unkonventionelle Einfall eines Regieteams, das man auch für Neuinszenierungen der übrigen Werke von Verdis Trilogia populare, „Rigoletto“ und „Trovatore“, engagiert hatte – im Einheitsbühnenbild Federica Parolinis: drei Kuben in den Farben der italienischen Tricolore. Diese entpuppen sich in der Folge als Kuben, die weniger zum Schauplatz der Handlung als einer Modenschau werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)