Ein Sängerfest zum Saisonstart im Opernhaus Graz

Eine fast bühnenfüllende Gottesdarstellung ist zentrales Gestaltungsmoment in der Grazer Inszenierung von Pietro Mascagnis „Cavalleria rusticana“ und Ruggero Leoncavallos „Bajazzo“. Regisseur Lorenzo Fioroni lässt diesen bedrohlich wirkenden Gott im „Bajazzo“ sogar zum Leben erwachen: Er erscheint in Gestalt Canios, begleitet von Choristen in Totenkopfmasken auf einem Wolkenwagen. Die Commedia des zweiten Akts ist dann kontrastierend schmucklos, veristisch gehalten, doch öffnet sich nach dem Mord an Nedda und Silvio eine apokalyptische Hölle, in die Canio von dannen schreitet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2018)