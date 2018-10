Berliner Staatsoper: Medea in der Garage

Ein Drama in einer abgehausten Tiefgarage zwischen Kisten? So präsentiert sich die Szenerie der neuen Berliner „Medea“. Einfach ist das Sujet nicht zu bebildern, will man es so vielschichtig assoziativ darstellen, wie es sich Andrea Breth und ihr Bühnenbildner Martin Zehetgruber offensichtlich vorgenommen haben. Dass man mit dieser Bühnenarchitektur ein Zollfreilager imaginieren will, in dem Millionenwerte von Kunst steuersparend gebunkert werden, um so daran zu erinnern, dass es sich beim „Goldenen Vlies“, mit dem diese Medea-Geschichte ihren Anfang genommen hat, auch um Raubkunst handelt, erschließt sich beim bloßen Hinsehen nicht. Dafür bedarf es schon eines Blicks in das Programmheft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.10.2018)