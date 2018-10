Lars Woldt: Verachtet mir die Opernkomödianten nicht!

„Der van Bett war die Partie, die mir den Weg zu den großen Opernhäusern geebnet hat“, sagt Lars Woldt und erinnert sich an seine Anfänge als junger Bassist. An der Wiener Volksoper, an der er die Rolle anlässlich der kommenden Premiere von Lortzings „Zar und Zimmermann“ wieder verkörpern wird, hatte er den „schwachköpfigen Bürgermeister“, wie es im Libretto heißt, bereits während seiner ersten Jahre im Engagement.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.10.2018)