Musikverein: De Billy, zu Hause bei Berlioz

Bertrand de Billy ist kein seltener Gast am Pult der Wiener Symphoniker, und französisches Repertoire dominierte bereits bisher in dieser Konstellation. Umso mehr verwundert, dass dabei noch nie ein Werk von Hector Berlioz auf dem Programm stand. Da sich das Orchester nun anlässlich von Berlioz' 150. Todestag 2019 intensiv mit dessen Œuvre auseinandersetzt, kam es am Samstag und Sonntag im Musikverein nun erstmals zu dieser geglückt-beglückenden Kombination.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2018)