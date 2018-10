Begegnung mit kostbaren Musik-Raritäten

Rare kammermusikalische Kostbarkeiten in ungewöhnlichen Besetzungen fördert Christian Altenburger in seinem Zyklus im MuTh, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben am Augartenspitz, zutage. Diesmal konfrontierte er Antonín Dvořáks G-Dur-Streichquintett mit Mozarts c-Moll-Quintett und Richard Strauss' Spätwerk „Metamorphosen“. Die Stücke sind rar, denn sie erfordern andere als die standardisierten Instrumentalkombinationen. Mozarts Werk war ursprünglich für Bläser; Strauss' Abschiedsgesang auf die europäische Kultur, 1945 komponiert, ist ursprünglich sogar für 23Solostreicher gesetzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.10.2018)