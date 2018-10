So durchdringend hört man das „Dies irae“ selten

Der belgische Dirigent Philippe Herreweghe gilt als glühender Verfechter der historischen Aufführungspraxis. So war die Neugierde des Publikums besonders groß, als er mit den beiden von ihm gegründeten Formationen, dem Orchestre des Champs-Élysées und dem Collegium Vocale Gent, im Großen Saal des Wiener Konzerthauses antrat, um Mozarts Requiem einer dem Originalklang verpflichteten Durchleuchtung zu unterziehen. Gehört doch das Opus ultimum Mozarts zu den am meisten mythenumrankten Werken der Musikgeschichte – vom sich gern mit fremden Komponistenfedern schmückenden Auftraggeber Graf von Wallsegg über die in den letzten Tagen seines Lebens geschriebenen Fragmente aus Mozarts Feder bis zu diversen Vervollständigungen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.10.2018)