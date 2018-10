Wien Modern: Zur Eröffnung spielten sie einmal ohne Dirigent

Im Foyer des Konzerthauses präsentiert eine Installation die Schwammerlliebe von John Cage. Die Einführung mit dem Komponisten der Uraufführung ist schon vor Beginn überfüllt. Wer stattdessen in den 480 Seiten Lesestoff plus Abreißkalender schmökert, vernimmt auch elefantöse Posaunentöne. Und dann schweigen die Wiener Philharmoniker minutenlang, um danach Bravorufe einzuheimsen: Kein Zweifel, Wien Modern 2018 hat begonnen. Bis 30. November gibt es über 100 Veranstaltungen an 29 Spielstätten in ganz Wien mit mehr als 80 Ur- und Erstaufführungen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)