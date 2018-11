Ein übler Mozart-Mix in Linz

Eine inszenierte Ouverture verheißt selten etwas Gutes: In Linz kommt es in Titos Schlafzimmer nicht zur Sache, obwohl der Kaiser nichts unversucht lässt, um Berenice, seine große Liebe, zu entblättern – sie entflieht ihm per Helikopter. Dank Überwachungskameras sichtbar für alle.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.11.2018)