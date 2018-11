Es brodelte und zischte bei Wien modern

Bei einem Komponistenwettbewerb war's, zu einer Zeit, als es in der Jury noch starre Fronten gab zwischen dem konservativen und dem progressiven Flügel. Als keine Einigung in Sicht schien, welches denn nun das gelungenste der eingereichten Werke für Streichquartett sei, kam dem Vorsitzenden Roman Haubenstock-Ramati, passionierter Lehrer an der Wiener Musikhochschule und Leiter des Studios für Elektroakustik und experimentelle Musik, die erlösende Idee. Er zupfte aus jeder Partitur ein Notenblatt heraus, legte sie nebeneinander und fragte: „Welches ist am schönsten?“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.11.2018)