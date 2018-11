Wien Modern: Grandiose Grunzlaute

„Mit Ekstase! Mit Gefühl! Mit Ausdruck!“, raunt plötzlich der Schlagzeuger. Später stimmt das ganze Ensemble in das Mantra ein – und am Schluss werfen sich noch alle mit ein paar Grunzlauten in Bodybuilderpose. Aber was soll einen überraschen bei einem Werk, das außer je drei Bläsern und Streichern nebst Percussion auch noch Schatullen, Schubladen, Kassettenrekorder sowie trockene Zweige verlangt? „Mit etwas Extremismus und einer Muskel-Coda“ heißt diese ironische Hommage an John Cage von Nicolaus A. Huber – das Publikum von Wien Modern zeigte sich entsprechend vergnügt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2018)