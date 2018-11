Wien Modern: Kerkerklänge und Kleopatras Lied

Ein einzelnes Klicken: Steine schlagen zart aufeinander. Wieder Stille. Das Xylofon antwortet. Und dann, immer von gespanntem Lauschen unterbrochen, andere Steine, Cembalo, Claves. Eigentümlich, wie spannungsreich und aufgeladen ein paar kurze Töne schon klingen können. Und dann beginnen alle gleichsam zu funken, werden aus einem trockenen Ton zwei, drei und mehr, zirpen Cembalo und Harfe, überlagern sich die Rhythmen, dicht und aufgeregt . . . Sind es die Klopfzeichen einsamer Gefangener, die einander über das Mauerwerk der Existenz einer weiteren Menschenseele versichern wollen? Der Abbé Faria kommt einem da in den Sinn, jene historische Figur, die Alexandre Dumas der Ältere in seinem „Grafen von Monte Christo“ bei einem Ausbruchsversuch aus dem Château d'If via Tunnel in der Zelle des unschuldigen Edmond Dantès landen lässt und damit schließlich dessen Entkommen ermöglicht. Friedrich Cerhas Inspiration für diese „Kurzzeit“ (2016–17) kam freilich nicht aus der französischen Literatur, sondern aus der deutschen, von Heinrich Wilhelm von Gerstenbergs „Ugolino“, einer Tragödie des frühen Sturm und Drang. Darin ist, frei nach Dante, ein Vater mit seinen drei Söhnen eingekerkert; alle sehen ihrem unausweichlichen Ende entgegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)