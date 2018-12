Verdi kann sich nicht dagegen wehren

Es hat seinen Charme, wenn Verdi-Klänge auf der Piazza San Marco sich unter das Getümmel schummeln – von einem Salonorchester, etwas schräg, etwas schlampig . . . Es grenzt aber an grobe Fahrlässigkeit, wenn ein vorgeblich seriöses Musiktheater eine „grande opéra“ in einer orchestralen Sparversion in „salonisti“-Besetzung anbietet und dafür Eintritt verlangt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)