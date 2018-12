Soli Deo Gloria: Alles von J. S. Bach

Die Wahl des Jubiläums mag eigenwillig sein; die Fülle des Gebotenen überzeugt jedenfalls: Wer sich mit der Musik Johann Sebastian Bachs auseinandersetzen möchte, hat jetzt in repräsentativer Aufmachung samt dazugehöriger Lektüre das Material zur Verfügung. Universal hat unter Federführung der Deutschen Grammophon den riesigen Quader herausgebracht – in limitierter Auflage. 8500 Exemplare wurden kürzlich in den internationalen Handel gebracht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2018)