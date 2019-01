Berlin: Furrers Apokalypse im Schnee

In Wien ist soeben die Bruegel-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum zu Ende gegangen, in Berlin geht es mit Bruegel weiter: in der Oper. Denn Pieter Bruegels d. Ä. in Wien im Original zu besichtigendes Gemälde „Die Jäger im Schnee“ prägt das Bühnenbild der Uraufführung von Beat Furrers „Violetter Schnee“. Im ersten Anblick eine Idylle, bei genauerer Analyse eine Auseinandersetzung mit der Apokalypse. Darum geht es auch Furrer und seinem Librettisten Händl Klaus in diesem pausenlosen, 105 Minuten langen Opus, einem Auftragswerk der Berliner Staatsoper.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2019)