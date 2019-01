Konzerthaus: Engelhaftes „Ave Maria“

„Engelsgleich“ nannte die „New York Times“ den Gesang der Julia Lezhneva einmal. So übertrieben dieses Attribut klingen mag, es hat sich bei ihrem Liederabend geradezu aufgedrängt. Wie sie mit glasklarer Stimme Schuberts „Ave Maria“ singt, ist an Innigkeit, vor allem an betörender Reinheit der Tonfärbung kaum zu überbieten. In ihrem gesamten Programm – von Haydn über Bellini bis zu Rachmaninow – steht eindringliche Empfindung über allem.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)