Musikverein: Trauermarsch zum Schaudern

Kammermusik vom Allerfeinsten, noch dazu höchst anspruchsvolle, in der es um Tod, Abschied und Ehrerbietung geht: Daniil Trifonow, 28-jähriger Weltstar, scheint Herausforderungen zu brauchen. In der Vorwoche absolvierte er viermal das vierte Rachmaninow-Klavierkonzert, am Montag spielte er im ausverkauften Brahmssaal Klaviertrios von Schostakowitsch und Rachmaninow. Mit zwei fabelhaften Partnern, dem Geiger Sergei Dogadin und dem Cellisten Narek Hakhnazaryan, erreichte er Übereinstimmung im Zusammenspiel und Harmonie in der Interpretation, wie sie nur alle heiligen Zeiten zu erleben sind. Die drei atmeten, phrasierten und empfanden gemeinsam, als musizierten sie seit Jahrzehnten miteinander.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)