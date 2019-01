Musikverein: Souverän bei Berlioz, spritzig bei Beethoven

Er wollte die Bratsche „in den Mittelpunkt poetischer Erinnerungen stellen“, die er von seinen Wanderungen in den Abruzzen behalten hatte, „als eine Art melancholischer Träumer wie Byrons Childe Harold“: So beschrieb Hector Berlioz die Idee seiner vierteiligen Symphonie „Harold en Italie“. Ob sie tatsächlich Paganini angeregt hat, wie der Komponist ebenfalls in seinen „Mémoires“ berichtet, ist umstritten. Jedenfalls hat er damit für die Bratschisten, für die es ja nur wenige Konzerte gibt, ein effektvolles Stück vorgelegt. Vor allem, wenn es mit solcher Affinität dargestellt wird wie beim jüngsten Konzert des Symphoniker-Zyklus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)