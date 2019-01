Staatsoper: Wagners mutig-spontane Gestalter

Ein eindrucksvoller „Ring des Nibelungen“ dank der gestalterischen Kraft am Dirigentenpult: Axel Kober, Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein und auch in Bayreuth kein Unbekannter mehr, hat Wien mit diesen Auftritten erobert. Genauer: das Wiener Orchester und das Publikum.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)