Beethoven mit Profil, Brahms ohne Gesicht

Die Zurüstungen für die Philharmoniker-Woche in New York gehen weiter: Nach Mahlers Neunter im Musikverein letzte Woche präsentierten die Wiener nun im Konzerthaus das andere Programm mit Michael Tilson Thomas am Pult. Den stärksten Eindruck machte dabei Beethovens c-Moll-Klavierkonzert – oder präziser: Igor Levit am Flügel. Er knetete den Solopart durch, wie man sich das von einem Feuerkopf erwarten darf: mit Eigensinn, Bedacht und klug dosierter Sprengkraft. Allein, wie Levit die Kadenz im Stirnsatz gliederte und ihre Kontraste aufeinanderprallen ließ, zeigte eine packende Mischung aus Abenteuerlust und Intellekt.

Im rhapsodischen ersten Teil stachen aus den Figurationen die Akkorde des Hauptthemas wie Scheinwerferkegel hervor, dann kehrte nicht einfach das Seitenthema selbst wieder, sondern so etwas wie die traumzart-wehmütige Erinnerung daran. Mit Vehemenz fuhr darauf das Presto dazwischen, das Levit vom Forte zum gehämmerten Fortissimo steigerte, dabei kein pianistisches Risiko scheute – und diesen Ausbruch dann, mit dem auskomponierten Ritardando auf dem dreifachen Triller, in Tristesse zusammenfallen ließ . . .

Selten wird das alles so extrem und zugleich bezwingend dargestellt, und selten verweigert sich ein Pianist so konsequent der äußeren Brillanz: Den letzten Sturz vor der Kadenz, viereinhalb Oktaven die Tastatur hinab, ließ Levit im Piano enden, als fiele jemand wirklich aus unserer Hörweite in die Tiefe. Das Finale entwickelte er dann nochmals vom nicht etwa aufmüpfigen, sondern schmerzlich-zaghaften Moll-Beginn zum entfesselten Schlusspresto in Dur. Den Philharmonikern fiel in diesem weit gespannten Dialog der Part der Traditions- und Schönheitswächter zu – entrückt im Largo, nicht immer mit der wünschenswerten Pointierung in den Ecksätzen.

Brahms' Zweite erinnerte dann leider an den alten Witz von der tadellos wasserdichten Uhr: Schon vor Stunden gefüllt, immer noch nichts herausgeflossen. Denn eine rigoros polierte Klangoberfläche ließ keinen Tropfen von tieferem Sinn oder innerer Dramatik nach außen dringen. Da ließ ein symphonischer Dickhäuter seine Muskeln spielen, elegant in allen Bewegungen, aber gesichtslos und schal. Stattdessen hätte man sich einen längeren Ausflug in Charles Ives' pittoreske Klanglandschaften gewünscht: In dessen „Decoration Day“ hatten sich eingangs Natureindrücke mit Marschmusiklärm reizvoll gemischt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)