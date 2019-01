Des Wiener Waldvögleins unaufhaltsame Weltkarriere

Sie war noch ein Teenager, als man sie an die Wiener Staatsoper verpflichtete und mit 26 schon Kammersängerin, die jüngste, die je aus dem Haus hervorgegangen ist: Wilma Lipp war der Inbegriff eines treuen Ensemblemitglieds, obwohl sie gleichzeitig ein Weltstar war.

Und das kam so: Eigentlich studierte die Wienerin, Jahrgang 1925, Klavier. Aber die silberhelle, mit bombensicheren Höhen begabte Stimme ließ Kenner aufhorchen. Das Mädchen war nicht für die Pianistenkarriere bestimmt!

Mit Anna Bahr-Mildenburg und Alfred Jerger fanden sich eminente Größen der alten Wiener Opernszene, die sich der Künstlerin annahmen. Die große Toti Dal Monte, deren Koloraturgewandtheit einst sogar dem strengen Arturo Toscanini Respekt abgenötigt hatte, gab der jungen Kollegin den letzten Schliff.

Auch ihre Schülerin Wilma Lipp sollte durch virtuose Beherrschung des allerhöchsten Sopranregisters berühmt werden. Sie debütierte in einer Wiener Freiluftaufführung des „Barbiers von Sevilla“ als Rosina – natürlich in der damals üblichen Koloratursopran-Fassung und sang dann in den Ausweichquartieren der Staatsoper nach 1945, an der Volksoper und im Theater an der Wien, wo sie zum Nesthäkchen im später so legendären Mozart-Ensemble avancierte.

Und spätestens als sie 1948 im letzten Moment in einer von ihrem unermüdlichen Förderer Josef Krips dirigierten Neueinstudierung der „Zauberflöte“ als Königin der Nacht einsprang, war ihr auch die weltweite Aufmerksamkeit sicher. Mozarts Paraderolle sang Wilma Lipp im Laufe ihrer Karriere dann über 400 Mal. Allein die Annalen ihres Stammhauses verzeichnen 128 Auftritte.

Für Herbert von Karajan war sie in dieser Rolle die selbstverständliche Besetzung, als er mit dem Wiener Ensemble ins Schallplattenstudio ging, um eine Gesamtaufnahme der „Zauberflöte“ einzuspielen. Und in der Folge holte der spätere Staatsopern-Direktor den jungen Star auch für seine Konzert-Auftritte auf die internationalen Podien – und ins Studio, etwa für den Sopranpart in Mozarts Requiem.

Ein Weltstar im Ensemble

Insgesamt gestaltete Lipp, wiewohl zum Weltstar avanciert, an der Wiener Staatsoper 51 verschiedene Partien in 1140 Vorstellungen, darunter in der „Zauberflöte“ auch die Pamina (88 Mal), die Konstanze in der „Entführung aus dem Serail“ 82 Mal und 56 Mal die Sophie in Strauss' „Rosenkavalier“, in dem sie zuletzt noch 1981 die Leitmetzerin sang, mit der sie sich von der Bühne verabschiedete.

Die gestalterische Virtuosität und Stilsicherheit der Lipp führte das Ensemblemitglied als Gast an alle bedeutenden Häuser der Welt, vom Waldvöglein im ersten Bayreuther Nachkriegs-„Siegfried“ (wieder unter Karajan) bis zu den heikelsten Koloraturaufgaben Mozarts oder Offenbachs nach Mailand, London, Paris und an alle wichtigen deutschen Häuser.

Nach ihrem Rückzug von der Bühne widmete sich Lipp fürsorglich dem Nachwuchs. Bis Ende der Neunzigerjahre betreute sie eine Gesangsklasse am Mozarteum in Salzburg, wo sie zur Sommerszeit lange zum Fixbestand der Festspiel-Künstler zählte. Hochgeehrt starb das Ehrenmitglied der Staatsoper am 26. Jänner 93jährig in ihrem Haus in Inning am Ammersee.

