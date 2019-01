Wenn Kinder eine Stunde gebannt auf die Opernbühne starren

Ein Plädoyer für Individualität, verpackt in eine Kinderoper – das ist Ela Baumanns und Elisabeth Naskes Werk „Was ist los bei den Enakos?“. Wie herzige Riesenschneebälle in Latzhosen wuzeln sich die Fantasiewesen namens Enakos aus ihren Schlafkojen, um sofort in Gleichschritt zu verfallen – und in Gesang über das ewig uniforme Leben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)