Volksoper: Eine „Coppélia“ wie aus dem Märchenbuch

Man kann es Coppélius nicht verdenken: Menschenscheu und schrullig, wie er ist, bastelt er sich lieber selbst seine Gefährten, als im Wirtshaus zu sitzen und mit den anderen aus dem Dorf zu trinken. Es ist der uralte Traum der Menschheit, dem der griesgrämige Alte nachhängt: Er baut mechanische Puppen, die aussehen wie Menschen. Aber es reicht ihm nicht, dass sie Bücher aufschlagen oder ein paar Takte auf einem Instrument spielen können – er will die Schönste und Anmutigste unter ihnen mithilfe eines Zaubers zum Leben erwecken, in der Hoffnung, von ihr geliebt zu werden . . . Es ist der Geist der Pariser Weltausstellung 1867, bei der die neuesten Automaten die Besucher fasziniert haben, der durch dieses spätromantische, 1870 in Paris uraufgeführte Ballett weht. Als Pierre Lacotte „Coppélia“ mehr als hundert Jahre später rekonstruierte (es gab keine schriftlichen Aufzeichnungen), machte er sich auf die „Suche nach dem Parfum einer Epoche“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)