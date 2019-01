Klirren statt Poesie im Musikverein

Hand aufs Herz: Hin und wieder runzeln wir die Stirn über Leute, die sich Mitmenschen als Partner auserkoren haben. Fallweise auch bei künstlerischen Beziehungen. Zumindest, seit Gustavo Dudamel wegen seiner laschen Haltung gegenüber dem Regime in seiner Heimat Venezuela Gegenwind spürt, ist sein lettischer Kollege Andris Nelsons zu Everybody's Darling unter den relativen Jungstars der Dirigierzunft aufgerückt und nimmt derzeit zwei der renommiertesten Posten ein: Seit 2014 ist er Chef des Boston Symphony Orchestra, seit 2018 Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Nicht genug damit: Die Wiener Philharmoniker haben ihm einen neuen Zyklus der Beethoven-Symphonien und auch noch das Neujahrskonzert überantwortet. Beides galt einmal als Brief und Siegel für ein inniges Naheverhältnis und außerordentliche musikalische Ergebnisse. Mittlerweile wirkt es manchmal, siehe Dudamel, mehr wie eine strategische Entscheidung zur Erschließung neuer Absatzmärkte.

Die Leipziger zelebrieren mit ihrem Chef jedenfalls Harmonie und gegenseitige Wertschätzung. Gewiss, Nelsons ist ruhiger geworden am Pult, seine Zeichengebung hat an gestikulierender Überdeutlichkeit angenehm abgespeckt. Und wenn das Orchester auch noch seine dunklen Klangfarben so traditionsbewusst erdig ineinanderfließen lässt wie etwa im vierten Satz von Schumanns „Rheinischer“ und dazu in alter deutscher Sitzordnung spielt, die das Stimmengeflecht der Streicher plastisch hervortreten lässt, dann ist schon viel erreicht. Eine durchwegs fesselnde musikalische Erzählung garantiert es aber nicht.

Bereits Mendelssohns Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“ kam nicht über die Ansammlung hübscher Einzelheiten hinaus – und in der „Rheinischen“ trafen die Gäste mehr das Behäbige, Behagliche, als dass sie mit ekstatischen Aufschwüngen mitgerissen hätten. Dazwischen exekutierte Hélène Grimaud Schumanns Klavierkonzert irgendwo zwischen Nadelstichen und Nagelpistole: Treffsicher war das ja, aber ihre eisig spitzen Klangkaskaden klirrten und knatterten im Gestus einer Hochgeschwindigkeitsetüde. Auf poetische Nuancierung oder Charme wartete man vergebens.

