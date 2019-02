Eine Arabella, die genau in den Fasching passt

„O dieses Wien!", stöhnt die verarmte Gräfin Adelaide. Dem deutschen Dirigenten Axel Kober hat Wien Glück gebracht: Mit seinem fulminanten „Ring" im Jänner (ohne eine einzige Orchesterprobe!) hat er die Herzen der hiesigen Opernfreunde erobert. Auch am Samstag wurden sie nicht enttäuscht, bei der Neuaufnahme der „Arabella" von Richard Strauss. Das Orchester war der Protagonist des Abends. Kober treibt es in einen kontrollierten Rausch. Die kecken Einwürfe der Holzbläser und Trompeten sind wunderbar plastisch modelliert. Alles kreiselt, prickelt und perlt in diesem atemlosen Tanz am Abgrund. Selten hat man auch das innige Duett der Schwestern so rhythmisch akzentuiert gehört. „Aber der Richtige" ist Kober für so zarte Ruhepole eben deshalb wohl nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2019)