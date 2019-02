Hochdotierter Polar-Musikpreis für die "Königin der Geige"

Die deutsche Stargeigerin Anne-Sophie Mutter zählt in diesem Jahr zu den Gewinnern des schwedischen Polar-Musikpreises. Das zuständige Komitee verkündete am Mittwoch in Stockholm, die 55-Jährige werde ausgezeichnet, weil sie als "Königin der Geige" nicht nur eine leidenschaftliche und risikofreudige Musikerin sei, sondern mit ihrer Musik auch eine Geschichtenerzählerin.

Ebenfalls geehrt werden das Projekt Playing for Change für seine Arbeit, benachteiligten Kindern in aller Welt musikalische Bildung zu ermöglichen, sowie der Hip-Hop-Pionier Joseph Saddler, besser bekannt als Grandmaster Flash.

Der Preis, der alljährlich bedeutende Errungenschaften in der Musik ehrt, ist mit jeweils einer Million Schwedischen Kronen (rund 101.000 Euro) dotiert und gilt als einer der weltweit bedeutendsten Musikpreise. Vergeben werden die Auszeichnungen am 11. Juni von der Königsfamilie in Stockholm.

Erste Auszeichnung für Hip Hop-Star

Grandmaster Flash ist der erste Hip-Hop-Star überhaupt, der mit dem Preis geehrt wird. Er habe ab den 70er-Jahren eine komplett neue Art erfunden, wie Musik gemacht werde, erklärte die Jury. Saddler sei ein Wissenschafter und ein Virtuose, der mit seinen Abenteuern an den Turntables die Richtung der Populärmusik geändert habe. Der Geehrte selbst sagte in einem Video: "Was wir als DJs tun, wird oft übersehen. Dass ich aus so vielen Leuten herausgepickt wurde, ehrt mich so, so sehr. Das ist unglaublich wunderbar."

Mutter, die 55 Jahre alte "Königin der Geige", werde ausgezeichnet, weil sie nicht nur eine leidenschaftliche und risikofreudige Musikerin sei, sondern mit ihrer Musik auch eine Geschichtenerzählerin, verkündete die Preisjury am Mittwoch in Stockholm. "Es ist eine riesige Auszeichnung, sich in einer illustren Gruppe von Musikern zu befinden, die den Polar-Musikpreis erhalten haben", sagte Mutter in einer Videobotschaft. Sie sei begeistert und auch ein wenig überrascht. Musik sei für sie ein wundervoller Lebensbegleiter. "Wir brauchen Musik zum Feiern, wir brauchen Musik zum Trauern. Wir brauchen Musik zum Reflektieren."

Die Idee zu Playing for Change von den Gründern Mark Johnson und Whitney Kroenke sei 2002 in dem Glauben entstanden, dass Musik Grenzen zwischen Menschen niederreißen könne, erklärte die Jury. Mittlerweile sei die Stiftung zu einem Projekt mit 15 Musikschulen in aller Welt angewachsen, mit denen das Leben von mehr als 15.000 Kindern und ihren Gemeinschaften verändert worden sei. Playing for Change zeige, wie Musik genutzt werden könne, um zu inspirieren und Brücken zu bauen.

Auch Meallica und Bob Dylan gehören zu Preisträgern

Im vergangenen Jahr waren die US-Band Metallica und das Musikalische Nationalinstitut Afghanistans mit dem Polarpreis ausgezeichnet worden. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderen Paul McCartney, Pink Floyd und Bob Dylan.

