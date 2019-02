Royal Opera: Janáčeks Katja, britisch unterkühlt

Freilich zählt Leoš Janáčeks „Katja Kabanová“ zu den intensivsten Opern des 20. Jahrhunderts. Aber dass auf den britischen Inseln zur gleichen Zeit drei Truppen dieses Stück spielen, muss doch überraschen. Hat es mit den Brexit-Verwirrungen zu tun? Wohl eher mit mangelnder Koordination zwischen den Intendanten. Sie sind hier immerhin dem Stagione-Prinzip verpflichtet – in Covent Garden etwa spielt man in einem ganzen Jahr nur so viele Opern wie in Wien in drei Monaten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2019)