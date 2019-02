Reise durch verwinkelte Gänge: „Papagena jagt die Fledermaus"

Zum letzten Mal besteht dieses Wochenende die Gelegenheit, durchs Theater an der Wien zu geistern, um die Fledermaus

(aus der gleichnamigen Operette von Johann Strauß) dingfest zu machen. In „Papagena jagt die Fledermaus" (23. 2., 11 und 14 Uhr, 24. 2., 11, 14 und 17 Uhr) werden Besucher ab sechs Jahren in zwei Gruppen eingeteilt: Team Papagena folgt der besten Vogelfängerin aller Zeiten auf ihrer Suche und bekommt hauptsächlich Mozarts Musik zu hören, Team Orlofsky schließt sich dem Prinzen an und hört in erster Linie Strauß’ Musik. Die Reise führt durch verwinkelte Gänge, versteckte Räume, verschiedene Foyers, die Unterbühne und schlussendlich auf die große Bühne des Theaters an der Wien. Die Idee zum Stück stammt von Anna Katharina Bernreitner, der es immer wieder gelingt, Oper für junge Besucher lebendig zu machen.