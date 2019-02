Heiliger Gesang und Salonmusik des Grauens

Es war ein atemberaubender Balanceakt, also ganz typisch für das Belcea-Quartett. Der „Heilige Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit“, dieser enorme langsame Satz aus Beethovens a-Moll-Quartett op. 132, in dessen Adagio-Teilen entrückte, leise Klänge durch die vorzeichenlose Zone driften, nur mehr lose an ein tonales Zentrum gebunden: Für das Belcea-Quartett hieß das, sich an den zartesten Stellen so nah wie möglich ans Nichts heranzuwagen, sodass die Linien gerade noch nicht zerbröselten. In den letzten Millimetern vor dem Abgrund liegt die größte Ausdruckskraft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)